Ассист Шведа не помог «Мехелену» уйти от поражения «Зюльте-Варегему»

Команда украинца дважды вела в счете

Фото - Мехелен

В 20-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Зюльте-Варегем» на своем поле одержал волевую победу над «Мехеленом».

Полузащитник Марьян Швед вышел на поле с первых минут и провел весь матч. Украинец отдал результативную передачу на Мрабти, открывшего счет.

Однако партнеры не поддержали почин игроков. Сторм сумел снова вывести команду вперед псле гола Воссена. Однако мячи Де Неве и Домпе в компенсированное время принесли победу хозяевам.

«Мехелен» упустил возможность обойти «Гент» Безуса в турнирной таблице. Команды расположились в зоне еврокубкового плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 20 тур

«Зюльте-Варегем» – «Мехелен» 3:2

Голы: Воссен, 54, Де Неве, 90+2, Домпе, 90+4 – Мрабти, 37, Сторм, 74

«Зюльте-Варегем»: Боссут, Циранни, Плетинкс (Де Неве, 84), Хамфрейс, Де Бок, Бойя (Губерт, 79), Сек, Фадера (Думбия, 80), Домпе, Кутеса (Срарфи, 83), Воссен (Гано, 67).

«Мехелен»: Куке, Уолш (Сверс, 67), Пейре, Ван Хууренбеек, Бейкер, Гуэ, Ван Хеке (ван Дамм, 79), Мрабти, Швед, Сторм, Де Камарго (Хайреманс, 80).

Предупреждения: Бойя, Домпе – Гуэ