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Ассист Яремчука принес «Бенфике» победу над ПСВ в Лиге чемпионов

«Янг Бойз» в меньшинстве обыграл «Ференцварош»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 августа 23:59
Ассист Яремчука принес «Бенфике» победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Фото: Record

Состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Бенфика» в первом матче дома обыграла ПСВ. Первый тайм уверенно прошел за португальцами, где они отличились дважды. Вначале Яремчук сделал голевую передачу на Рафу Силву и тот уложил мяч в нижний угол. А к концу тайма Вайгль также не без участия украинца удвоил счет.

Второй тайм картину матча поменял. ПСВ завладел инициативой, но гол забить не удавалось долгое время. В середине тайма Гакпо удался красивый удар в нижний угол, который проспал голкипер.

Несмотря на огромное количество моментов забить ПСВ второй мяч не удалось. Яремчук был заменен во втором тайме.

«Бенфика» – ПСВ 2:1

Голы: Силва, 10, Вайгль, 42 – Гакпо, 51

«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Алмейда, 72), Пицци (Мейте, 74), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Рафа Силва, Вайгль (Эвертон, 71), Яремчук (Гонсалу Рамуш, 71).

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 64), Макс (Тезе, 89), Гетце, ван Гинкел (Проппер, 65), Сангаре, Захави (Вертессен, 89), Гакпо, Мадуэке (Брума, 74).

В параллельном матче «Мальме» уверенно разобрался с «Лудогорцем».

За весь матч болгары почти не создали проблем сопернику, а вот «Мальме» играл уверенно и дважды забил. Голы на счету Бирманчевича и Бергета.

«Мальме» – «Лудогорец» 2:0

Голы: Бирманчевич, 26, Бергет, 61

«Мальме»: Далин, Мойсандер (Ларссон, 34), Нильсен, Брурссон, Бергет (Беймо, 81), Рикс, Кристиансен, Левицки, Ракип (Абубакари, 81), Бирманчевич (Налич, 88), Чолак.

«Лудогорец»: Кахлина, Икоко, Пластун, Вердон, Недялков, Баджи, Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 73), Каули, Сотириу, Текпетей (Вандерсон, 61).

«Янг Бойз» сотворил сенсацию дня, обыграв дома «Ференцварош».

Дело в том, что швейцарский коллектив по ходу первого тайма первым пропустил, а сравняв счет, остался в меньшинстве. Правда, Узуни забить пенальти, который назначили в том моменте, не смог.

В конце тайма Сьерро вывел «Янг Бойз» вперед, а во втором тайме Гарсия и во все шокировал гостей, забив третий мяч швейцарцев.

Ситуацию для гостей слегка улучшил тот же Боли, забив под конец встречи, офоромив дубль.

«Янг Бойз» – «Ференцварош» 3:2

Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Гарсия, 65 – Боли, 14, 82

«Янг Бойз»: Фэвр, Хефти, Цезигер, Камара, Гарсия, Фасснахт (Масерас, 86), Нгамале, Мартинс Перейра, Сьерро (Ридер, 76), Сьебатшо (Канга, 58), Элиа (Мамбимби, 86).

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ковачевич, Ботка (Ммаэ, 69), Сомалиа, Харатин, Лаидуни, Зубков (Мак, 79), Боли, Узуни (Санто, 86).

Удаление: Хефти, 25

Ответные матчи пройдут через неделю.

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Янг Бойз ПСВ Лудогорец Мальме Ференцварош

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