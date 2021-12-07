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Ассист Зинченко не помог «Манчестер Сити» сыграть с «Лейпцигом» хотя бы вничью

Команда Гвардиолы все равно заняла 1-ю строчку в группе
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:38
Ассист Зинченко не помог «Манчестер Сити» сыграть с «Лейпцигом» хотя бы вничью
Фото: Getty Images

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» принимал «Манчестер Сити».

Для команды Гвардиолы этот матч не имел особой турнирной мотивации, поскольку «Манчестер Сити» при любых раскладах остался бы на 1-м месте. А «Лейпциг» боролся за Лигу Европы.

В середине 1-го тайма хозяева вышли вперед – Собослаи выбежал один на один со Стеффеном и легко пробил вратаря.

Во 2-м тайме Андре Силва забил второй мяч немецкой команды, сделав счет 2:0.

«Манчестер Сити» сумел отквитать один гол не без участий Александра Зинченко. Украинец исполнил шикарную диагональ на Мареза, который отправил мяч в сетку ворот Гулачи головой.

2:1, «Лейпциг» побеждает «Манчестер Сити» и выходит в Лигу Европы. «Ман Сити» вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места, ПСЖ – со 2-го, а «Брюгге» покидает еврокубки.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Лейпциг» – «Манчестер Сити» 2:1

Голы: Собослаи, 24, Андре Силва, 71 – Марез, 76

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.

Предупреждения: Кампль (14), де Брюйне (30), Стоунз (81).

Удаление: Уокер (82).

Петр Приходько
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Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг

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