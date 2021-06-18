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Ассистент Де Дзерби: «Для меня большая честь работать в Украине»

Итальянский специалист собрал крепкий тренерский штаб
Футбол Украинская Премьер-лига
11:25
Ассистент Де Дзерби: «Для меня большая честь работать в Украине»
Давиде Поссанцини и Роберто Де Дзерби / фото - Football24

Ассистент нового главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини рассказал о работе с Роберто Де Дзерби и о своем видении футбола:

«В мои обязанности входит помощь Роберто Де Дзерби настолько, насколько это возможно при большом количестве людей на поле. Я всегда помогаю в общении с футболистами, если Мистер вовлечен в какую-то другую работу. В свободное от работы время стараюсь также быть первым помощником Роберто».

Как давно вы знакомы и работаете с Де Дзерби?

«Мы вместе с Роберто играли в «Брешии» в 2008 году, после чего всегда были на связи. На получении первых тренерских дипломов встретились снова. А в 2015-м решили начать сотрудничество после 4 лет работы в академии».

Как вы отреагировали на то, что окажетесь в «Шахтере»?

«Для меня большая честь работать в Украине, особенно в «Шахтере». Это легендарный клуб, который регулярно играет в Европе. В «Шахтере» выступало очень много талантливых футболистов, да и стиль игры команды идеально подходит философии Роберто. Конечно, есть некоторые сложности, ведь у вас другой язык, но это дает определенную мотивацию. Уверен, мы сможем проделать здесь хорошую работу и получить результат».

Вы уже знаете практически всех футболистов поименно. Что можете сказать об их уровне?

«Могу отметить, что уровень игроков очень высок. Когда мы уже знали, что будем работать в «Шахтере», то начали просматривать матчи более детально».

«Шахтеру» предстоит квалификация Лиги чемпионов. Насколько это вас мотивирует и какие цели вообще ставите перед собой на международной арене в этом сезоне?

«Мотивация, конечно же, огромная, но мы всегда думаем последовательно, потому особенно сконцентрированы на следующей тренировке».

Какова лично ваша философия в футболе? Что, на ваш взгляд, является определяющим?

«У нас с Роберто одна философия на двоих. Для нас футболист всегда стоит на первом месте. Мы со своей стороны стараемся давать качественные и правильные советы, ведь тоже когда-то играли в футбол, чтобы улучшать технический и психологический уровень подопечных, а также просим их всегда играть на атаку».

Какого футбола ожидать болельщикам «Шахтера» при Роберто Де Дзерби?

«Могу сказать точно, что в каждом матче мы будем делать все максимально возможное для победы. Всегда будем выкладываться на сто процентов».

Напомним, «Шахтер» уже представил Де Дзерби в качестве главного тренера.

Источник: ФК Шахтар Павел Харченко
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Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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