Ассистент Де Дзерби – об игре «Шахтера» в ЛЧ: «Если и умираем, то только со своей философией»

Давиде Поссанцини / Фото: Twitter

Давиде Поссанцини, ассистент главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об игре команды в Лиге чемпионов.

– А как вы считаете?

– Катастрофа.

– Мы ожидали сложный матч и, конечно, мы не сыграли, так как могли бы. Я знаю, что это не оправдание, но хочу сказать, что нам не везло. Иногда бывают такие матчи. Мы дали «Шерифу» два шанса и пропустили два гола. Думаю, именно в таких матчах, когда ты чувствуешь, что ты гораздо сильнее, ты должен быть еще более внимательным.

– Повлияло ли это поражение на вашу игру в «Шахтере»?

– Мы дублировали всю информацию, которую говорили футболистам. Если мы должны умирать, то только со своей философией.

– В Киеве получили 0:5 от «Реала», а в Мадриде показали едва ли не свою лучшую игру в «Шахтере». Что изменилось?

– Я считаю, что разница – это просто число. До автогола Кривцова я думал, что мы хорошо сыграем. А потом у нас случился большой психологический удар. Но первый тайм в Киеве и весь матч в Мадриде мы показали хороший футбол и нашу философию игры. Иногда, когда играешь против настолько сильных команд, можешь пропустить 3-4 гола, даже не замечая этого.

Это не легко поехать в Мадрид и играть там с таким характером. И мне было приятно слышать, когда болельщики «Реала» жаловались на свою команду, что игроки бегали за мячом и не могли его забрать. И потом – «Сантьяго Бернабеу» провожал Мудрика аплодисментами. Такое устраивали только для Тотти и Дель Пьеро. И болельщики сделали