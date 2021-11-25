Ассистент Де Дзерби – об игре «Шахтера» в ЛЧ: «Если и умираем, то только со своей философией»
Давиде Поссанцини, ассистент главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об игре команды в Лиге чемпионов.
– Что случилось в матче с «Шерифом» (0:2 – прим.) в Тирасполе?
– А как вы считаете?
– Катастрофа.
– Мы ожидали сложный матч и, конечно, мы не сыграли, так как могли бы. Я знаю, что это не оправдание, но хочу сказать, что нам не везло. Иногда бывают такие матчи. Мы дали «Шерифу» два шанса и пропустили два гола. Думаю, именно в таких матчах, когда ты чувствуешь, что ты гораздо сильнее, ты должен быть еще более внимательным.
– Повлияло ли это поражение на вашу игру в «Шахтере»?
– Мы дублировали всю информацию, которую говорили футболистам. Если мы должны умирать, то только со своей философией.
– В Киеве получили 0:5 от «Реала», а в Мадриде показали едва ли не свою лучшую игру в «Шахтере». Что изменилось?
– Я считаю, что разница – это просто число. До автогола Кривцова я думал, что мы хорошо сыграем. А потом у нас случился большой психологический удар. Но первый тайм в Киеве и весь матч в Мадриде мы показали хороший футбол и нашу философию игры. Иногда, когда играешь против настолько сильных команд, можешь пропустить 3-4 гола, даже не замечая этого.
Это не легко поехать в Мадрид и играть там с таким характером. И мне было приятно слышать, когда болельщики «Реала» жаловались на свою команду, что игроки бегали за мячом и не могли его забрать. И потом – «Сантьяго Бернабеу» провожал Мудрика аплодисментами. Такое устраивали только для Тотти и Дель Пьеро. И болельщики сделали
Напомним, «Шахтер» вылетел из еврокубков после поражения от «Интера» (0:2).
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