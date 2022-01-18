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Ассистент Де Дзерби: «Тобиас? Если игрок силен, неважно, сколько ему лет»

Новичок «Шахтера» достигнет совершеннолетия только в начале второй половины сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
18 января 19:01
Ассистент Де Дзерби: «Тобиас? Если игрок силен, неважно, сколько ему лет»
Давиде Поссанцини / Фото - ФК Шахтер

Давиде Поссанцини, ассистент главного тренера Роберто Де Дзерби, рассказал о первый днях работы на сборе. Также специалист поделился мнением о новичках Давиде Нересе и Винисиусе Тобиасе.

Иногда будем проводить одно занятие в день. Из-за погодных условий и организационных моментов в дни, когда тренировка одна, решили начинать ее в 15:00. Если запланированы две сессии в день, то они стартуют в 10:00 и 16:30.

Все очень хорошо, ведь ребята, как всегда, тренируются максимально упорно. Прошло лишь два дня, но игроки уже в неплохой форме, это говорит о том, что даже во время отпуска они работали.

Нерес? Он показал свои качества и то, что может успешно взаимодействовать с другими футболистами команды за счет техники. Уверен, болельщики скоро увидят, насколько он сильный игрок.

Тобиас слишком молод? Если игрок силен, неважно, сколько ему лет. Он уже занимается с нами – надеемся увидеть прогресс. Ему надо перенимать у других игроков опыт, чтобы знать, как тренироваться. Очень верим в него!

Не купили форварда? У нас есть Жуниор Мораес, который сыграл не так много, но уже показал, что может на поле. Есть Фернандо, который не только в чемпионате, но и в еврокубке продемонстрировал свои умения. На этой позиции может выйти Педриньо. Кроме того, в команде есть Сикан. Надеемся, что Траоре также скоро вернется.

У Фарина Мистер заметил прекрасные и соответствующие его философии игры качества. Этот молодой парень тренируется с нами и может улучшить свой уровень. Уверен, для него, как и для Винисиуса Тобиаса, играть вместе со старшими товарищами очень полезно. Стараемся обращать внимание на всех, ведь знаем, что наша Академия отлично работает.

Поссанцини также рассказал о дальнейшей судьбе полузащитника Евргения Коноплянки.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Винисиус Тобиас Давид Нерес

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