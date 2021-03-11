Ассистент директора «Шахтера» объяснил, почему Фонсека покинул клуб
Вскоре португальскому специалисту предстоит встреча с бывшей командой в ЛЕ
Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал в интервью TuttoMercatoWeb о причинах расставания с португальским специалистом Паулу Фонсекой.
Фонсека является амбициозным тренером с высоким уровнем подготовки. Его ум подсказывал ему, что не следует вносить слишком много изменений в игру команды.
Ведь вначале он предпринимал такие попытки, но результаты оказались неудовлетворительными. Команда, пригласившая Фонсеку, и без того была очень хорошо организована.
Он был проделал хорошую работу, поскольку выиграл три чемпионских титула. А когда ты побеждаешь, всегда заслуживаешь похвалы.
Но важно, чтобы тренер хорошо понимал философию клуба. А этого, возможно, Фонсека не показал в полной мере. Он не следовал по пути Луческу, который готовил молодых игроков для их последующей перепродажи.
Сегодня, 11 марта, Фонсека встретится с «горняками» во главе «Ромы». Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится в Риме.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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