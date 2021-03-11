Ассистент директора «Шахтера» объяснил, почему Фонсека покинул клуб

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал в интервью TuttoMercatoWeb о причинах расставания с португальским специалистом Паулу Фонсекой.

Ведь вначале он предпринимал такие попытки, но результаты оказались неудовлетворительными. Команда, пригласившая Фонсеку, и без того была очень хорошо организована.

Он был проделал хорошую работу, поскольку выиграл три чемпионских титула. А когда ты побеждаешь, всегда заслуживаешь похвалы.

Но важно, чтобы тренер хорошо понимал философию клуба. А этого, возможно, Фонсека не показал в полной мере. Он не следовал по пути Луческу, который готовил молодых игроков для их последующей перепродажи.