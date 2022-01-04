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Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»

Специалист заменит ушедшего в «Монако» Клемана
Футбол Украинские легионеры
16:51
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Альфред Шредер / фото - Sportbox

Бывший главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман займет место Нико Ковача на посту коуча «Монако».

Бельгийский клуб уже нашел ему замену – новым наставником команды станет голландец Альфред Шредер.

Специалист успел поработать главным тренером «Твенте» и «Хоффенхайма», а также входил в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне».

За «Брюгге» выступает левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

После 21-го тура бельгийский клуб занимает второе место в чемпионате, отставая на 7 очков от новичка лиги – сенсационного «Сент-Жиллуа». О главном феномене Европы мы рассказывали в отдельной статье.

Павел Харченко
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Эдуард Соболь Брюгге Рональд Куман

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