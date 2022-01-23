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Ассистент Луческу: «Независимо от соперника «Динамо» должно диктовать свои условия и доминировать»

Киевляне выиграли оба матча на сборах со счетом 4:0
Футбол Украинская Премьер-лига
13:05
Ассистент Луческу: «Независимо от соперника «Динамо» должно диктовать свои условия и доминировать»
Эмиль Карас / Фото - ФК Динамо Киев

Эмиль Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, поделился впечатлениями от второго контрольного матча на сборе против «Расинг Униона» (4:0).

Много болельщиков на трибунах? Это хорошо, на западе это довольно распространено, когда на сборы команд ездят их болельщики. Очень приятно, что люди пришли, поддерживали, болели за нас. Ребята чувствовали, что играют не только для себя и болельщиков, которые смотрят матч по телевизору, а болельщики были рядом.

Резюме по этим играм сделает Мистер. Сейчас самое главное – продолжать тренировки, ведь это тренировочный сбор. Ребята сыграли два матча подряд, правда, по 45 минут, но все равно это нелегко. Есть задачи, которые ставит Мистер перед игрой – что должны выполнять игроки.

Отчасти это получается, отчасти – нет. Делаем корректировки. Работа продолжается, двигаемся вперед. С каждой игрой хочется что-то добавить, доработать какие-то эпизоды, например, в контроле мяча, создании численного преимущества, развитии атаки, создании моментов. Конечно, есть над чем работать.

Молодежь? У каждого есть шанс проявить себя, у каждого есть большое желание, и это подкупает. Особенно у молодых игроков это качество на первом месте, и это хорошо. Они стараются. Если они будут так продолжать тренироваться, прогрессировать, то могут в дальнейшем стать игроками основного состава.

Мы не отталкиваемся от соперника в этих играх, какой он есть, такой и есть. Мы думаем о своей игре. Игроки должны выполнять те функции, которые главный тренер ставит перед командой. Независимо от соперника мы должны диктовать свои условия, играть в свою игру, стараться доминировать, контролировать мяч.

Ранее агент Александр Карпов прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Богдана Леднева в аренду в «Фехервар».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Эмил Карас

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