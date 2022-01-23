Ассистент Луческу: «Независимо от соперника «Динамо» должно диктовать свои условия и доминировать»

Эмиль Карас / Фото - ФК Динамо Киев

Эмиль Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, поделился впечатлениями от второго контрольного матча на сборе против «Расинг Униона» (4:0).

Резюме по этим играм сделает Мистер. Сейчас самое главное – продолжать тренировки, ведь это тренировочный сбор. Ребята сыграли два матча подряд, правда, по 45 минут, но все равно это нелегко. Есть задачи, которые ставит Мистер перед игрой – что должны выполнять игроки.

Отчасти это получается, отчасти – нет. Делаем корректировки. Работа продолжается, двигаемся вперед. С каждой игрой хочется что-то добавить, доработать какие-то эпизоды, например, в контроле мяча, создании численного преимущества, развитии атаки, создании моментов. Конечно, есть над чем работать.

Молодежь? У каждого есть шанс проявить себя, у каждого есть большое желание, и это подкупает. Особенно у молодых игроков это качество на первом месте, и это хорошо. Они стараются. Если они будут так продолжать тренироваться, прогрессировать, то могут в дальнейшем стать игроками основного состава.

Мы не отталкиваемся от соперника в этих играх, какой он есть, такой и есть. Мы думаем о своей игре. Игроки должны выполнять те функции, которые главный тренер ставит перед командой. Независимо от соперника мы должны диктовать свои условия, играть в свою игру, стараться доминировать, контролировать мяч.