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Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»

Карас – о старте сборов и количестве молодых игроков в составе на время Евро
Футбол Украинская Премьер-лига
09:38
Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»
Эмил Карас / Фото - ФК Динамо Киев

Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о старте сборов в Швейцарии. Также специалист прокомментировал наличие большого количества молодых исполнителей на время Евро.

Мы продолжаем делать то, что начали в Киеве. Условия для работы очень хорошие, погода приятная, немного прохладнее, чем в Украине. Сегодня мы провели первую тренировку после прибытия, в плане организации было немного сложнее, поскольку необходимо было расселиться, привезти форму на стадион, ознакомиться с полем и раздевалками.

С завтрашнего дня начинаем двухразовые занятия. Направленность – бег, работа с мячом и без мяча, физическая подготовка, словом, тренировки будут смешанными. Бег без мяча – не самое приятное упражнение для игроков, но важно заложить фундамент, это все понимают и выполняют все, что необходимо.

Газон перед началом вашей тренировки часто поливали, это для того, чтобы он был «быстрым»?

Газон очень хороший, естественный. В Швейцарии очень быстро меняется погода – то солнце, то дождь – в таких условиях, когда не очень жарко, поле мокрое, мяч скользит, приятно работать. Футболистам больше нравится контроль мяча и игровые упражнения, ведь мяч ускоряется.

В команде есть новые футболисты, как они адаптировались и работают?

Да, новых лиц много, все ребята стараются, выполняют требования иногда лучше, иногда не все получается, но тренировочный сбор для того и предназначен, чтобы что-то подкорректировать. С завтрашнего дня начнутся теоретические занятия, на которых Луческу расскажет, что хочет видеть, плюс практика на поле.

У нас много молодежи, которой есть, куда расти. Главный тренер надеется, что ребята будут внимательно слушать и выполнять то, что он просит. Тогда игроки будут расти, чего мы все очень хотим.

Не слишком ли молодой стала команда?

Она молодая, но что поделать? Остальные наши сборники готовятся к игре на Евро-2020, после отдыха присоединятся к нам. На данный момент молодые ребята тренируются наравне со всеми. Когда выходишь на поле, никто не будет спрашивать, какой у тебя возраст. Если надел футболку «Динамо», значит, должен соответствовать.

Напомним, на сбор вместе с командой отправились Денис Антю и Владислав Кулач.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Эмил Карас

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