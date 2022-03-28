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Ассоциация европейских клубов пожертвовала украинским командам круглую сумму
Финансовая помощь составила 1 миллион евро
Ассоциация европейских клубов / Фото: uvefc.comАссоциация европейских клубов пожертвовала украинским клубам 1 миллион евро. С таким заявлением на генеральной ассамблеи АЕКа выступил президент организации Нассер Аль-Хелаифи. Его слова приводит BBC.
Мы живем в непростые времена. Нас всех огорчили эти насильственные нападения. Страдание, которые мы видим, напоминает нам о том, что действительно важно. С гордостью сообщаю, что АЕК предоставила один миллион евро поддержки для помощи украинским клубам. Также многие наши клубы выступили с предложениями взять украинских молодых игроков в команды
Я на связи с Советом ООН по правам человека, поэтому АЕК может помочь как украинскому народу, так и переселенцам, которые прибыли в соседние страны.
Ранее мы сообщали, что вингер «Динамо» Беньямин Вербич отправил украинской армии помощь.
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