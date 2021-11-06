«Астана» уволила российского тренера из-за второго места по итогам сезона в Казахстане

Тихонов покинул команду

Фото: ФК Астана

«Астана» через свой сайт объявила об уходе главного тренера Андрея Тихонова.

Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Он проработал в команде ровно год.

Такое решение было принято из-за провала в чемпионате Казахстана. «Астана» финишировала второй, уступив чемпионство «Тоболу».

Примечательно, что команде не хватило для победы в чемпионате одной победы. В одном из туров казахстанского чемпионата Тихонов увел «Астану» с поля из-за решения судьи, а команда получила техническое поражение.

Вместо него и.о. главного тренера был назначен Владимир Ежуров.