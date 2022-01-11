«Астон Вилла» готовит 30 миллионов евро за главного конкурента Миколенко в «Эвертоне»

Француз близок к тому, чтобы покинуть Ливерпуль

Люка Динь / фото - Everton FC

«Астон Вилла» всерьез намерена подписать левого защитника «Эвертона» Люку Диня, сообщает Todofichajes.

«Львы» готовы заплатить за француза около 30 миллионов евро, чтобы заполучить его уже зимой.

«Ириски» же не прочь расстаться с футболистом, так как у него имеется конфликт с главным тренером команды Рафой Бенитесом. К тому же, на его позицию был приобретен украинец Виталий Миколенко, который уже в своей первой игре удостоился комплиментов от специалиста.

В текущем сезоне Динь провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва.