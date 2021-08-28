Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»
«Астон Вилла» может подписать Витселя
Полузащитник дортмундской «Боруссии» может сменить Бундеслигу на АПЛ
11:57
Аксель Витсель / Фото - bvbbuzz.comХавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попал на радары «Астон Виллы». Об этом сообщает издание Goal.
Клуб АПЛ намерен договориться с дортмундцами и игроком сборной Бельгии до закрытия трансферного окна.
Бельгийскому хавбек еще с начала лета прогнозировали уход из немецкой команды. Интерес к кандидатуре бельгийца проявляли «Рома» и «Ювентус». Римляне в конечном итоге переключились на другие трансферные цели, а туринцы не смогли продать Аарона Рэмси, чтобы купить на его место другого игрока.
Теперь в борьбе за бельгийца осталась только «Астон Вилла». Сам Витсель не против попробовать свои силы в Англии.
Отметим, что сумма потенциального трансфера может составить девять миллионов евро.
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