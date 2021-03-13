Чемпионат Англии. «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Видео трансляция
«Астон Вилла» не удержала победу над «Ньюкаслом»
Оба мяча были забиты в конце матча
Фото: twitter.com/NUFC
«Астон Вилла» в матче 28-го тура АПЛ на выезде не смогла удержать победу над «Ньюкаслом».
Гости забили на 86-й минуте. Уоткинс отправил мяч в ворота «сорок». Впрочем, победить им не удалось. Ласеллс забил в компенсированное время, принеся «Ньюкаслу» ничью.
АПЛ. 27-й тур:
«Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла» 1:1
Голы: Ласеллес, 90+4 – Уоткинс, 86
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка — Крафт (Манкильо), Ласкеллес, Кларк, Даммет — Уиллок, Шелви, Хэйден (Кэррол) — Фрейзер (Марфи), Жоэлинтон, Гэйл
«Астон Вилла»: Мартинес — Аль-Махуммади, Конса, Мингс, Таргетт — МакГин, Луис, Рэмзи (Сансон), — Траоре (Эль-Гази), Уоткинс, Трезеге (Баркли)
Предупреждения: Крафт, Ласкеллес — МакГин, Сансон, Мингс
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