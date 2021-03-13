«Астон Вилла» не удержала победу над «Ньюкаслом»

Фото: twitter.com/NUFC

«Астон Вилла» в матче 28-го тура АПЛ на выезде не смогла удержать победу над «Ньюкаслом».

Гости забили на 86-й минуте. Уоткинс отправил мяч в ворота «сорок». Впрочем, победить им не удалось. Ласеллс забил в компенсированное время, принеся «Ньюкаслу» ничью.

АПЛ. 27-й тур:

«Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла» 1:1

Голы: Ласеллес, 90+4 – Уоткинс, 86

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка — Крафт (Манкильо), Ласкеллес, Кларк, Даммет — Уиллок, Шелви, Хэйден (Кэррол) — Фрейзер (Марфи), Жоэлинтон, Гэйл

«Астон Вилла»: Мартинес — Аль-Махуммади, Конса, Мингс, Таргетт — МакГин, Луис, Рэмзи (Сансон), — Траоре (Эль-Гази), Уоткинс, Трезеге (Баркли)

Предупреждения: Крафт, Ласкеллес — МакГин, Сансон, Мингс