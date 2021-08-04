«Астон Вилла» приобрела замену для Грилиша

В Лондоне готовятся к отъезду главной звезды

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Вингер «Байера 04» Леон Бэйли стал игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Англичане заплатили за нападающего 35 миллионов евро и подписали с ним контракт до 2025-го года.

Можно предположить, что таким образом «Вилла» готовится к уходу главной звезды команды – Джека Грилиша, который на своей спине затащил команду в АПЛ, а потом помог ей закрепиться в середине таблицы.

За игроком ведет серьезную охоту «Манчестер Сити». «Горожане» готовы выложить астрономическую сумму, которая сделает Грилиша самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

Бэйли можно рассматривать как замену для англичанина, ведь новоиспеченный вингер команды может сыграть на любой позиции в атаке.

В минувшем сезоне ямаец провел в составе «аптекарей» 40 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, ранее «Астон Виллу» покинул легендарный Джон Терри.