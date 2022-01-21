Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняКитай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать

«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины

Мартинес продолжит играть в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:15
«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины
Фото: Sky Sports

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2027-го года, сообщает сайт клуба. Он является ключевым игроком команды. В этом сезоне аргентинец провел 19 матчей в АПЛ.

За «Астон Виллу» Маритнес играет с 2020-го года, перейдя из «Арсенала». До этого он играл преимущественно в арендах.

Летом он вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки-2021.

Зимой «Астон Вилла» подписала ему конкурента в лице вратаря сборной Швеции.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Астон Вилла

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-форвард сборной Англии: «МЮ валится, а «Астон Вилла» на подъеме. Лучше перейти во второй клуб»
Экс-форвард сборной Англии: «МЮ валится, а «Астон Вилла» на подъеме. Лучше перейти во второй клуб»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 января 16:50
«Астон Вилла» усилилась вратарем «Ромы»
«Астон Вилла» усилилась вратарем «Ромы»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 января 11:30
Суарес может вернуться в АПЛ
Суарес может вернуться в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 января 09:10
Рангник – о ничьей с «Астон Виллой»: «Это похоже на поражение»
Рангник – о ничьей с «Астон Виллой»: «Это похоже на поражение»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 января 10:31
Дебютный гол Коутиньо принес «Астон Вилле» ничью с «Манчестер Юнайтед»
Дебютный гол Коутиньо принес «Астон Вилле» ничью с «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 января 21:31
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». Как это было
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 января 21:15

Новости: Футбол

«Металлист» объявил о переходе игрока сборной Эквадора
«Металлист» объявил о переходе игрока сборной Эквадора
Первая лига
22:10
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
В Европе
21:55
Зозуля: «Как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец»
Зозуля: «Как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец»
Украинские легионеры
21:48
«Барселона» ведет переговоры с игроком из Китая
«Барселона» ведет переговоры с игроком из Китая
Примерa (Испания)
21:30
«Динамо» разгромило клуб из четвертой лиги Испании в первом матче на сборе
«Динамо» разгромило клуб из четвертой лиги Испании в первом матче на сборе
Украинская Премьер-лига
21:10
«Порту» отказывается подписывать новый контракт с африканцем из-за сомнений в его возрасте
«Порту» отказывается подписывать новый контракт с африканцем из-за сомнений в его возрасте
В Европе
20:50
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:35
«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины
«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины
Премьер-Лига (Англия)
20:15
Вермален объявил о завершении карьеры
Вермален объявил о завершении карьеры
В Европе
19:53
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45