«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины

Мартинес продолжит играть в АПЛ

Фото: Sky Sports

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2027-го года, сообщает сайт клуба. Он является ключевым игроком команды. В этом сезоне аргентинец провел 19 матчей в АПЛ.

За «Астон Виллу» Маритнес играет с 2020-го года, перейдя из «Арсенала». До этого он играл преимущественно в арендах.

Летом он вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки-2021.

Зимой «Астон Вилла» подписала ему конкурента в лице вратаря сборной Швеции.