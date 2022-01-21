Экс-форвард сборной Англии: «МЮ валится, а «Астон Вилла» на подъеме. Лучше перейти во второй клуб»
«Астон Вилла» продлила контракт с вратарем сборной Аргентины
Мартинес продолжит играть в АПЛ
20:15
Фото: Sky Sports
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до 2027-го года, сообщает сайт клуба. Он является ключевым игроком команды. В этом сезоне аргентинец провел 19 матчей в АПЛ.
За «Астон Виллу» Маритнес играет с 2020-го года, перейдя из «Арсенала». До этого он играл преимущественно в арендах.
Летом он вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки-2021.
Зимой «Астон Вилла» подписала ему конкурента в лице вратаря сборной Швеции.
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