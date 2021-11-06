«Саутгемптон» – «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ
«Астон Вилла» проиграла пятый матч подряд, уступив «Саутгемптону»
Гол Армстронга в начале матча стал единственным
07:31
Фото: twitter.com/SouthamptonFC
«Астон Вилла» в выездном матче 11 тура АПЛ проиграла «Саутгемптону».
«Святые» забили уже на старте поединка. Армстронг открыл счет в матче. Как оказалось, этот гол стал единственным. «Астон Вилла», несмотря на усилия, забить не смогла.
В итоге именно «Саутгемптон» победил, нанеся сопернику пятое поражение кряду.
АПЛ. 11-й тур:
«Саутгемптон» – «Астон Вилла» 1:0
Гол: Армстронг, 3
«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Войнович, 56), Уорд-Проуз, Ромеу, Эльюнусси (Диалло, 76), Армстронг (Броя, 81), Адамс.
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Туанзебе, Мингз, Таргетт, Бэйли, Буэндиа (Арчер, 71), Эль-Гази (Дэвис, 79), Макгинн, Накамба (Рэмзи, 63), Уоткинс.
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