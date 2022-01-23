«Аталанта» без Малиновского не сумела забить «Лацио», но и не пропустила
В 23-м туре итальянской Серии А «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой».
Команды на двоих нанесли всего три удара в створ ворот. Матч завершился с закономерным результатом – 0:0. Команда Джан Пьеро Гасперини победила лишь раз в последних пяти играх.
Встречу с «орлами» пропустил полузащитник бергамасков Руслан Малиновский. Украинец не попал даже в заявку на матч.
«Аталанта» упустила возможность приблизиться к «Наполи» в турнирной таблице на расстояние в одно очко. «Лацио» отстает от «Ювентуса» на пять пунктов, сыграв на одну встречу больше.
Серия А, 23 тур
«Лацио» – «Аталанта» 0:0
«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Луис Фелипе, Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.
«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Скальвини (Мэле, 61), Пессина (Сидибе, 85), Пеццелла, Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).Предупреждения: Пеццелла, Дзаппакоста, Толои