«Аталанта» без Малиновского не сумела забить «Лацио», но и не пропустила

Команды сыграли в сухую ничью

Фото - Аталанта

В 23-м туре итальянской Серии А «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой».

Команды на двоих нанесли всего три удара в створ ворот. Матч завершился с закономерным результатом – 0:0. Команда Джан Пьеро Гасперини победила лишь раз в последних пяти играх.

Встречу с «орлами» пропустил полузащитник бергамасков Руслан Малиновский. Украинец не попал даже в заявку на матч.

«Аталанта» упустила возможность приблизиться к «Наполи» в турнирной таблице на расстояние в одно очко. «Лацио» отстает от «Ювентуса» на пять пунктов, сыграв на одну встречу больше.

Серия А, 23 тур

«Лацио» – «Аталанта» 0:0

«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Луис Фелипе, Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Скальвини (Мэле, 61), Пессина (Сидибе, 85), Пеццелла, Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).

Пеццелла, Дзаппакоста, Толои