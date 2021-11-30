«Аталанта» без Малиновского разнесла «Венецию»

Пашалич оформил хет-трик

Фото: Atalanta BC

«Аталанта» в матче 15 тура Серии А дома не оставила шансов «Венеции».

Героем матча стал хорватский полузащитник Марио Пашалич. Он появился с первых минут вместо Руслана Малиновского и оформил хет-трик. Дважды он забил в первом тайме, а третий мяч оформил уже во втором.

Также отметился голом Копмейнерс, который забил свой первый мяч в сезоне. Малиновский на поле так и не вышел.

Серия А. 15-й тур:

«Аталанта» – «Венеция» 4:0

Голы: Пашалич, 7, 12, 67, Копмейнерс, 57

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал (Скальвини, 76), Пеццелла, Пессина (де Рон, 63), Копмейнерс, Иличич (Миранчук, 77), Пашалич, Муриэль (Пикколи, 77).

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Чрнигой, 46), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Шнегг, 72), Ампаду, Кийин (Араму, 58), Бузио (Перец, 58), Тессманн, Анри, Юнсен (Свобода, 71).