«Аталанта» выкупила Ромеро, а также арендовала еще одного футболиста «Ювентуса»
«Аталанта» готова отпустить одного из главных конкурентов Малиновского
Иличич может сменить клуб, но остаться в Серии А
6 августа 19:25
Фото: The Laziali
«Аталанта» готова расстаться с одним из лидеров команды Йосипом Иличичем, сообщает Football Italia.
33-летний атакующий полузащитник может перейти в «Милан» на правах аренды с последующим правом выкупа.
«Росоннери» не впервые пытаются приобрести Иличича. Ранее они делали предложение «Аталанте», однако сумма в 3,5 миллиона евро не устроила руководство бергамасков.
Иличич стал игроком «Аталанты» в 2017 году, перейдя из «Фиорентины» за 6,4 млн евро. За это время он провел 149 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 39 результативных передач.
Также представитель Словении является одним из главных конкурентов по позиции для украинца Руслана Малиновского.
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