«Аталанта» готова отпустить одного из главных конкурентов Малиновского

Иличич может сменить клуб, но остаться в Серии А

Фото: The Laziali

«Аталанта» готова расстаться с одним из лидеров команды Йосипом Иличичем, сообщает Football Italia.

33-летний атакующий полузащитник может перейти в «Милан» на правах аренды с последующим правом выкупа.

«Росоннери» не впервые пытаются приобрести Иличича. Ранее они делали предложение «Аталанте», однако сумма в 3,5 миллиона евро не устроила руководство бергамасков.

Иличич стал игроком «Аталанты» в 2017 году, перейдя из «Фиорентины» за 6,4 млн евро. За это время он провел 149 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 39 результативных передач.

Также представитель Словении является одним из главных конкурентов по позиции для украинца Руслана Малиновского.