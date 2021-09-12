«Аталанта» и «Фиорентина» обменялись реализованными пенальти. Команда Малиновского уступила

Украинец провел на поле более 40 минут

Фото - Аталанта

В третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде справилась с «Аталантой».

Первым в этом матче отправил мяч в сетку ворот Джимсисти. Однако «единичка» не загорелась на табло из-за офсайда. «Легальные» же голы данного поединка были оформлены исключительно с пенальти.

Счет открыл Влахович еще в первом тайме. Почти сразу после перерыва ему удалось оформить дубль. На это хозяевам удалось ответить лишь мячом Сапаты.

Полузащитник Руслан Малиновский начал матч со скамейки запасных. Украинец появился на поле на 50-й минуте.

«Фиорентина» набрала 6 очков в сезоне и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. «Аталанта» с четырьмя баллами замыкает верхнюю десятку.

Серия А, 3 тур

«Аталанта» – «Фиорентина» 1:2

Голы: Сапата, 65 (пен.) – Влахович, 33 (пен.), 49 (пен.)

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Гимшити, Дзаппакоста, Мэле (Госенс, 50), Пашалич (Иличич, 82), Фройлер, Миранчук (Малиновский, 50), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пиколли, 82)

«Фиорентина»: Терракиано, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор Жулио, Бираги, Торрейра (Амрабат, 66), Бонавентура, Дункан (Кастровилли, 78), Кальехон (Гонсалес, 76), Соттил (Сапонара, 66), Влахович

Мэле, Сапата, Гозенс, Фройлер, Паломино – Бонавентура, Игор Жулио, Миленкович, Одриосола