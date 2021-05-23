Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
«Аталанта» хочет перехватить Бога у «Шахтера»
«Горнякам» придется постараться, чтобы переплюнуть предложение «Богини»
14:03
Жереми Бога / фото - Getty Images
«Аталанта» заинтересована в подписании полузащитника Жереми Бога. По информацию портала CalcioMercato, «Богиня» ищет замену Йосипу Иличичу на трансферном рынке и игрок «Сассуоло» подходит итальянцам.
Также стоит отметить, что новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби хочет видеть игрока в донецком клубе. Интерес к Бога также есть у «Ювентуса», «Наполи», «Лиона» и «Марселя».
Напомним, Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в финале Кубка Италии.
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