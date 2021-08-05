«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника
«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»
«Аристократы» готовы продать англичанина
5 августа 17:55
Тэмми Абрахам / Фото - scoutedftbl.comФорвард «Челси» Тэмми Абрахам может ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб намерен продать англичанина за границу, если будет достигнуто соглашение с «Аталантой». Переговоры относительно трансфера футболиста могут начаться в ближайшее время.
Итальянцы не против выложить за нападающего 40 миллионов евро, но только в том случае, если «Интер» оформит сделку касательно форварда команды Дувана Сапаты.
В минувшем сезоне Абрахам сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» Мерих Демираль может стать игроком «Аталанты».
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