«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»

«Аристократы» готовы продать англичанина

Тэмми Абрахам / Фото - scoutedftbl.com

Форвард «Челси»может ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом всообщает журналистЛондонский клуб намерен продать англичанина за границу, если будет достигнуто соглашение с «Аталантой». Переговоры относительно трансфера футболиста могут начаться в ближайшее время.Итальянцы не против выложить за нападающего 40 миллионов евро, но только в том случае, если «Интер» оформит сделку касательно форварда командыВ минувшем сезоне Абрахам сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил 6 ассистов.Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса»