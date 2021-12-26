Шевчук: «Перейти в «Шахтер» мне рекомендовал Маркевич»
«Аталанта» на днях подпишет Бога, который был интересен «Шахтеру»
Уже известно, во сколько обойдется бергамаскам этот трансфер
07:49
Жереми Бога / Фото: Twitter
Вингер «Сассуоло» Жереми Бога на днях станет игроком «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По его информации, бергамаски заплатят за игрока 22 миллиона евро + бонусы.
Бога уже отравился в Бергамо для прохождения медицинского обследования, а на днях подпишет контракт.
Раннее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Бога и даже готов включить в сделку по футболисту Манора Соломона, но «Сассуоло» отказал донецкому клубу в трансфере.
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