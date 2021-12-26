«Аталанта» на днях подпишет Бога, который был интересен «Шахтеру»

Уже известно, во сколько обойдется бергамаскам этот трансфер

Жереми Бога / Фото: Twitter

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога на днях станет игроком «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По его информации, бергамаски заплатят за игрока 22 миллиона евро + бонусы.

Бога уже отравился в Бергамо для прохождения медицинского обследования, а на днях подпишет контракт.

Раннее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Бога и даже готов включить в сделку по футболисту Манора Соломона, но «Сассуоло» отказал донецкому клубу в трансфере.