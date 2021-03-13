«Аталанта» обыграла «Специю» благодаря дублю Пашалича

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 27-го тура Серии А дома обыграла «Специю».

Голы команды забивали лишь во втором тайме. Дубль на счету Пашалича, еще один мяч забил Муриэль. У гостей гол престижа забил Пикколи.

«Аталанта» обогнала «Рому» и с 52-мя очками заняла 4-е место в турнирной таблице.

Серия А. 27-й тур:

«Аталанта» – «Специя» 3:1

Голы: Пашалич, 54, 73, Муриэль, 55 — Пикколи, 82

«Аталанта»: Спортьелло — Толои Паломино, Джимсити (Ромеро) — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери), Пашалич (Пессина) — Иличич (Малиновский), Муриэль (Сапата)

«Специя»: Зут — Виньяли (Акампора), Исмаили (Шабо), Эрлич, Маркицца — Лео Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес) — Верде (Фариас), Нзола (Пикколи), Гьяси

Предупреждения: Толои, Де Рон