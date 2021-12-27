«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога

Ивуариец вскоре явится на медосмотр

Фото: Sky Sport Italia

«Аталанта» до конца дня подпишет полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

27 декабря бергамаски ожидают ивуарийца на медосмотр после чего подпишут с ним контракт на пять лет, сообщает Sky Sport Italia. Сам хавбек уже заявил о своем желании сменить клуб.

За Бога «Сассуоло» получит 22 миллиона евро плюс бонусы. В борьбе за игрока «Аталанта» опередила «Шахтер».

24-летний Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в этом сезоне, отличившись тремя ассистами.

На него также претендовал «Лион».