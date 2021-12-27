«Аталанта» на днях подпишет Бога, который был интересен «Шахтеру»
«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
Ивуариец вскоре явится на медосмотр
13:11
Фото: Sky Sport Italia
«Аталанта» до конца дня подпишет полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.
27 декабря бергамаски ожидают ивуарийца на медосмотр после чего подпишут с ним контракт на пять лет, сообщает Sky Sport Italia. Сам хавбек уже заявил о своем желании сменить клуб.
За Бога «Сассуоло» получит 22 миллиона евро плюс бонусы. В борьбе за игрока «Аталанта» опередила «Шахтер».
24-летний Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в этом сезоне, отличившись тремя ассистами.
На него также претендовал «Лион».
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