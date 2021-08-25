«Аталанта» продлит контракт с одним из лидеров команды

Игрок уже даже успел забить в новом сезоне

Луис Мюриэль / фото - Transfermarkt

Руководство «Аталанты» готовит новое соглашение с колумбийским нападающим Луисом Мюриэлем, сообщает журналист Николо Скира.

Текущий контракт форварда с клубом из Бергамо истекает летом 2023 года, и боссы «богини» хотят предложить футболисту пролонгацию соглашения до 2026 года.

Бергамаски выкупили колумбийца у «Севильи» в 2019 году за 21 миллион евро.

В минувшем сезоне нападающий за 48 матчей забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.

На старте новой кампании форвард уже успел отличиться и помог своей команде взять три очка в матче первого тура против «Торино».

Напомним, Руслан Малиновский стал вторым украинцем в истории, сыгравшим в трех сезонах Серии А.