«Аталанта» с Малиновским добыла волевую победу над «Олимпиакосом»

Украинец результативными действиями не отметился

Фото: пресс-служба Аталанты

В первом стыковом матче Лиги Европы «Аталанта» в родных стенах обыграла «Олимпиакос».

Команда Гасперини пропустила первой: греки забили на 16-й минуте достаточно неожиданно.

«Аталанта» сумела переломить ход встречи лишь во втором тайме: Джимсити сделал дубль всего за 2 минуты.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 66-й минуте. Результативными действиями хавбек не отметился.

2:1, все решится через неделю в Греции.

Лига Европы, стыковые матчи

«Аталанта» – «Олимпиакос» 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 – Соарес, 16

«Аталанта»: Муссо, Мэле (Хатебур, 87), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла, де Рон (Фройлер, 72), Малиновский (Михэилэ, 66), Пашалич, Пессина (Копмейнерс, 46), Муриэль (Бога, 46).

«Олимпиакос»: Вацлик, Лала, Папастатопулос, Манолас, Сиссе, Рябчук, Мвила (Бухалакис, 85), Камара, Масурас (Камара, 64), Соарес (Эль-Араби, 73), Оньекуру (Рони Лопеш, 85).

Предупреждения: Пашалич (33), Папастатопулос (53), Демирал (78), Пеццелла (90).