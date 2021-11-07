«Аталанта» с Малиновским добыла выездную победу над «Кальяри»

Украинец пробыл на поле 63 минуты

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В матче 12-го тура чемпионата Италии «Кальяри» проиграл дома «Аталанте».



Счет был открыт очень быстро: Пашалич отличился за бергамасков уже на 6-й минуте.

К середине первого тайма «Кальяри» сравнял счет благодаря голу Жоао Педро, но уже в концовке тайма Сапата снова вывел «Аталанту» вперед.

Второй тайм, в отличии от первого, голов нам не подарил, и все так и завершилось минимальной победой «Аталанты».

Украинец Руслан Малиновский провел на поле 63 минуты, но голевыми действиями не отметился.

В турнирной таблице Серии А бергамаски набрали 22 очка и остались на 4-м месте. «Кальяри» – на последнем месте с 6-ю очками.

Серия А, 12-й тур

«Кальяри» – «Аталанта» 1:2

Голы: Жоао Педро, 27 – Пашалич, 6, Сапата, 43

«Кальяри»: Краньо, Дзаппа (Фариас, 90), Годин, Карбони, Ликояннис, Белланова (Перейро, 83), Марин, Дейола (Грасси, 46), Стротман (Паволетти, 61), Нандес, Жоао Педро.

«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал, Паломино, Копмейнерс (Ловато, 63), Дзаппакоста, Фройлер (Пессина, 90), Малиновский (Иличич, 63), Пашалич (Пеццелла, 90), Мэле, Сапата.

Предупреждения: Годин (20), Копмейнерс (45).