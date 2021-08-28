«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 2-й тайм
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 5:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 Окончен
19:30 Лацио - Специя 6:1 Окончен
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 2-й тайм
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист 0:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 7:0 Окончен
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»

Команды не порадовали болельщиков голами
Футбол Серия А (Италия)
21:35
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
Фото: twitter.com/BfcOfficialPage

«Аталанта» в матче 2-го тура Серии А дома не смогла обыграть «Болонью».

Несмотря на большое количество моментов, обеим командам не удалось забить. Во втором тайме не везло Малиновскому и Иличичу, а Муриэль свои шансы транжирил. Руслана заменили в середине второй половины встречи.

«Болонья» также не смогла забить, хотя имели шансы в контратаках и со стандартов. В итоге – нулевая ничья.

Серия А. 2-й тур:

«Аталанта» – «Болонья» 0:0

«Аталанта»: Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Болонья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
Футбол Украинская Премьер-лига
08:19
Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона
Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона
Футбол Серия А (Италия)
27 августа 22:56
«Аталанта» продлит контракт с одним из лидеров команды
«Аталанта» продлит контракт с одним из лидеров команды
Футбол Серия А (Италия)
25 августа 13:36
Малиновский – второй украинец в истории, сыгравший в трех сезонах Серии А
Малиновский – второй украинец в истории, сыгравший в трех сезонах Серии А
Футбол Украинские легионеры
25 августа 12:52
Защитник «Челси» стал одноклубником Малиновского
Защитник «Челси» стал одноклубником Малиновского
Футбол Серия А (Италия)
24 августа 19:59
«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте
«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте
Футбол Серия А (Италия)
22 августа 07:29

Новости: Футбол

Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере
Клуб Витиньо согласился пойти на уступки «Динамо». Скоро будет объявлено о трансфере
Украинская Премьер-лига
22:07
Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»
Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»
Украинская Премьер-лига
21:44
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
Серия А (Италия)
21:35
«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу
«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу
Премьер-Лига (Англия)
21:25
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
21:23
«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Бундеслига (Германия)
21:21
«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
«Динамо» деклассировало «Колос», забив шесть мячей в первом тайме
Украинская Премьер-лига
21:21
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Украинская Премьер-лига
21:10
«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи
«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи
Украинские легионеры
21:06
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
9
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости