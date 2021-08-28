«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»

Команды не порадовали болельщиков голами

Фото: twitter.com/BfcOfficialPage

«Аталанта» в матче 2-го тура Серии А дома не смогла обыграть «Болонью».

Несмотря на большое количество моментов, обеим командам не удалось забить. Во втором тайме не везло Малиновскому и Иличичу, а Муриэль свои шансы транжирил. Руслана заменили в середине второй половины встречи.

«Болонья» также не смогла забить, хотя имели шансы в контратаках и со стандартов. В итоге – нулевая ничья.

Серия А. 2-й тур:

«Аталанта» – «Болонья» 0:0

«Аталанта»: Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).