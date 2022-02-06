«Аталанта» с Малиновским проиграла дома «Кальяри»
«Аталанта» в матче 24 тура Серии А дома проиграла «Кальяри».
В первом тайме голов зрители не увидели, но гораздо интереснее стало во второй половине матча.
«Кальяри» открыл счет после чего «Аталанта» осталась в меньшинстве из-за фола вратаря. Несмотря на это хозяева сравняли счет, но быстро пропустили второй мяч. Дубль оформил Перейро.
Спасти встречу «Аталанте» не удалось. Руслан Малиновский отыграл весь матч.
Серия А. 24-й тур:
«Аталанта» – «Кальяри» 1:2
Голы: Паломино, 64 – Перейро, 50, 68
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).
«Кальяри»: Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).
Удаление: Муссо,, 52
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