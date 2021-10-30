«Аталанта» с Малиновским сумела спасти матч с «Лацио»

Украинец вышел на замену

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 11 тура Серии А дома сумела спасти матч с «Лацио».

Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Педро в начале матча ответил перед перерывом Сапата.

Во втором тайме хозяева больше атаковали, но «Лацио» использовался один из своих моментов. Иммобиле, казалось, принес победу римлянам. Однако хозяева вырвали ничью. Де Рон забил в компенсированное время.

Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме.

Серия А. 11-й тур:

«Аталанта» – «Лацио» 2:2

Голы: Сапата, 45+1, Де Рон, 90+2 – Педро, 18, Иммобиле, 74

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пикколи, 83), де Рон, Демирал, Ловато (Скальвини, 67), Мэле, Иличич (Муриэль, 67), Фройлер, Пашалич (Малиновский, 59), Копмейнерс, Сапата.

«Лацио»: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто (Башич, 68), Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 86), Фелипе Андерсон (Моро, 77).