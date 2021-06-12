«Аталанта» торгуется с АЗ за соперника Малиновского на Евро
«Аталанта» вышла на представителей АЗ по поводу трансфера полузащитника Тена Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, бергамаски сделали предложение в 15 млн евро. Еще 3 млн могу быть выплачены в виде бонусов.
Руководство представителей Эредивизи хотят получить за своего капитана 20 млн евро сразу же. С самим же игроком клуб Серии А уже согласовал переход.
Сейчас Копмейнерс находится в расположении сборной Нидерландов. 13 июня он имеет шанс встретиться с хавбеком «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским на футбольном поле.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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