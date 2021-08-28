«Аталанта» с Малиновским не смогла обыграть «Болонью»
«Аталанта» все же подпишет соперника Малиновского на прошедшем Евро
Хавбек сборной Нидерландов заключит контракт до 2026 года
28 августа 22:35
Тен Копмейнерс / Фото - ANP
Полузащитник АЗ Алкмаар Тен Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, с игроком сборной Нидерландов согласован контракт до 2026 года. Трансфер обойдется итальянскому клубу в 14 миллионов евро.
Бергамарски еще в начале лета начали переговоры по футболисту. Сейчас они находятся на завершающей стадии.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Манора Соломона.
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