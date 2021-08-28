«Аталанта» все же подпишет соперника Малиновского на прошедшем Евро

Хавбек сборной Нидерландов заключит контракт до 2026 года

Тен Копмейнерс / Фото - ANP

Полузащитник АЗ Алкмаар Тен Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, с игроком сборной Нидерландов согласован контракт до 2026 года. Трансфер обойдется итальянскому клубу в 14 миллионов евро.

Бергамарски еще в начале лета начали переговоры по футболисту. Сейчас они находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Манора Соломона.