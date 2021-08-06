«Аталанта» выкупила Ромеро, а также арендовала еще одного футболиста «Ювентуса»

Оба игрока выписаны у «Ювентуса»

Фото: Getty Images

«Аталанта» выкупила у «Ювентуса» права на центрального защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро, который в прошлом сезоне защищал цвета бергамасков на правах аренды.

Также «Аталанта» арендовала у все того же «Ювентуса» центрального защитника Мериха Демирала с правом выкупа. Об обоих сделках сообщил официальный сайт клуба.

Трансфер Ромеро обойдется бергамаскам в 16 миллионов евро, аренда Демирала – 3 млн, а за возможный последующий выкуп придется заплатить еще 25 млн.

Напомним, украинский полузащитник Виктор Коваленко следующий сезон проведет в другом клубе Серии А.