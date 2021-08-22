«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте
«Аталанта» в матче 1 тура Серии А на выезде обыграла «Торино».
Несмотря на быстрый мяч от гостей, «быкам» удалось сравнять счет в конце матча, усилиями Белотти. Впрочем, ничью им удержать не удалось. Пикколи на третьей компенсированной минуте принес гостям победу своим дебютным голом в футболке бергамасков.
Руслан Малиновский отыграл 76 минут в матче.
Серия А. 1-й тур:
«Торино» – «Аталанта» 1:2
Голы: Белотти, 79 – Муриэль, 6, Пикколи, 90+3
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер (Иццо, 74), Родригес, Синго, Лукич (Ринкон, 46), Мандрагора, Айна, Линетти, Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).
«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Демирал (Ловато, 83), Паломино, Пашалич, Мэле, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Малиновский (Пеццелла, 76), Гозенс (Пикколи, 83), Муриэль (Ламмерс, 56).
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