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«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте

Малиновский отыграл 76 минут
Футбол Серия А (Италия)
07:29
«Аталанта» вырвала победу у «Торино» на третьей компенсированной минуте
Фото: twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 1 тура Серии А на выезде обыграла «Торино».

Несмотря на быстрый мяч от гостей, «быкам» удалось сравнять счет в конце матча, усилиями Белотти. Впрочем, ничью им удержать не удалось. Пикколи на третьей компенсированной минуте принес гостям победу своим дебютным голом в футболке бергамасков.

Руслан Малиновский отыграл 76 минут в матче.

Серия А. 1-й тур:

«Торино» – «Аталанта» 1:2

Голы: Белотти, 79 – Муриэль, 6, Пикколи, 90+3

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер (Иццо, 74), Родригес, Синго, Лукич (Ринкон, 46), Мандрагора, Айна, Линетти, Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).

«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Демирал (Ловато, 83), Паломино, Пашалич, Мэле, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Малиновский (Пеццелла, 76), Гозенс (Пикколи, 83), Муриэль (Ламмерс, 56).

 

Андрей Усмонов
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