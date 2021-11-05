Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»
«Аталанта» заменит конкурента Малиновского
Бергамаски нашли вариант в нидерландском чемпионате
10:45
фото - Atalanta BC
«Аталанта» планирует расстаться с российским атакующим хавбеком Алексеем Миранчуком, сообщает Soy Calcio.
Полузащитник скорее всего уйдет в аренду, а вместо него подпишут игрока из нидерландского первенства.
Речь идет о 19-летнем футболисте ПСВ Чуквунонсо Мадуэке, который уже одной ногой находится в Серии А.
Как сообщает источник, переговоры находятся на финальной стадии, и хавбек уже зимой может пополнить состав «богини».
Молодой игрок будет прямым конкурентом Руслана Малиновского за место в стартовом составе.
Команда украинца в последнем матче упустила победу над МЮ благодаря героическим усилиям Криштиану Роналду.
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