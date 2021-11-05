«Аталанта» заменит конкурента Малиновского

Бергамаски нашли вариант в нидерландском чемпионате

фото - Atalanta BC

«Аталанта» планирует расстаться с российским атакующим хавбеком Алексеем Миранчуком, сообщает Soy Calcio.

Полузащитник скорее всего уйдет в аренду, а вместо него подпишут игрока из нидерландского первенства.

Речь идет о 19-летнем футболисте ПСВ Чуквунонсо Мадуэке, который уже одной ногой находится в Серии А.

Как сообщает источник, переговоры находятся на финальной стадии, и хавбек уже зимой может пополнить состав «богини».

Молодой игрок будет прямым конкурентом Руслана Малиновского за место в стартовом составе.

Команда украинца в последнем матче упустила победу над МЮ благодаря героическим усилиям Криштиану Роналду.