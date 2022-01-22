«Аталанте» пришлось отложить вылет на матч с «Лацио» из-за коронавируса

Имена заразившихся игроков команды Малиновского не называются

Фото - Аталанта

В 23-м туре итальянской Серии А «Лацио» примет «Аталанту». Матч состоится сегодня, 22 января.

За день до игры в команде были выявлены новые случаи коронавируса. Из-за этого пришлось отложить утренний рейс в Рим.

На игру «Аталанта» вылетела лишь в день игры после обеда. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Имена заразившихся игроков не называются.

За игрой чемпионата Италии можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Лацио» – «Аталанта». Начало – в 21:45.