Малиновский бы пригодился. «Аталанта» и «Интер» мячей не забивали
«Аталанте» пришлось отложить вылет на матч с «Лацио» из-за коронавируса
Имена заразившихся игроков команды Малиновского не называются
14:50
Фото - Аталанта
В 23-м туре итальянской Серии А «Лацио» примет «Аталанту». Матч состоится сегодня, 22 января.
За день до игры в команде были выявлены новые случаи коронавируса. Из-за этого пришлось отложить утренний рейс в Рим.
На игру «Аталанта» вылетела лишь в день игры после обеда. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Имена заразившихся игроков не называются.
За игрой чемпионата Италии можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Лацио» – «Аталанта». Начало – в 21:45.
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