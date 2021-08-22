«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
«Атетико» близок к подписанию лидера «Герты»
Кунья сменит клуб
13:47
Фото: AFP
«Атлетико» близок к подписанию нападающего «Герты» Матеуса Куньи.
В ближайшее время бразилец прибудет на медосмотр. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро, сообщает Bild.
22-летний Кунья засветился на Олимпийских играх, где помог Бразилии выиграть турнир. Он забил три мяча на турнире.
Год назад нападающий перебрался в «Герту» из «Лейпцига». За сезон он забил восемь голов и сделал семь ассистов.
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