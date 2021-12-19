«Атлетик» на 89-й минуте вырвал победу у «Бетиса» и охладил амбиции «бело-зеленых» в первой четверке
В 18-м туре чемпионата Испании «Атлетик» вырвал победу у «Бетиса» на 89-й минуте.
Примера, 18-й тур
«Атлетик» – «Бетис» 3:2
Голы: Уильямс, 2, 72, Де Маркос, 89 – Хуанми, 6, Фекир, 52
«Атлетик»: Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 69).
«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.
Предупреждения: Фекир (49), Саррага (58), Родригес (58), Миранда (90).
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании «Бетис» даже после поражения остался на 3-м месте с 33 очками в активе.
Обзор матча:
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