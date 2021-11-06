«Атлетик» неожиданно проиграл «Кадису»

Баски не побеждают уже три тура подряд

Фото: twitter.com/AthleticClub

«Атлетик» в матче 13 тура Ла Лиги проиграл дома «Кадису».

Единственный мяч гостей оформил Санчес на 6-й минуте встречи. Как оказалось, баски ответить на него не смогли, хотя моменты у команды были.

Таким образом, «Атлетик» потерял очки в третьем матче подряд. «Кадис» выиграл лишь второй свой матч в сезоне.

Ла Лига. 13-й тур:

«Атлетик» – «Кадис» 0:1

Гол: Санчес, 6

«Атлетик»: Унаи Симон — Лекуэ, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага — Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Санчет (Морсильо, 89) — Беренгер (Н. Вильямс, 46), Вильямс, Муниаин (Серрано, 76).

«Кадис»: Ледесма — Карселен (Акапо, 71), Кала, Ароян, Эспино — Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Йонссон (Негредо, 84), Лосано (Фали Хименес, 71) — Собрино, Переа (Арсамендия, 63).