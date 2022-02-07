«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»

Все три мяча были забиты до 16-й минуты

Фото - Атлетик Бильбао В 23-м туре испанской Примеры «Атлетик» дома переиграл «Эспаньол». Уже на третьей минуте гости открыли счет силами Вильены. Но к середине первого тайма Сансет и Иньиго Мартинес перевернули чаши весов. После перерыва игра проходила практически без моментов. Баскам удалось удержать положительный для себя результат. «Атлетик» приблизился «Реал Сосьедаду» и «Вильярреалу» в турнирной таблице на расстояние в одно очко. «Эспаньол» – тринадцатый. Примера, 23 тур «Атлетик» – «Эспаньол» 2:1 Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 – Вильена, 3 «Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Рауль Гарсия (Уильямс, 64), Сансет (Вильялибре, 72), Беренгер (Печа, 64), Серрано (Муниаин, 72). «Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Давид Лопес, 63), Педроса, Вильена (У Лэй, 75), Дардер, Морланес (Эррера, 75), Мелендо (Эмбарба, 63), Димата (Морон, 63), Пуадо. Предупреждения: Весга, Печа – Морланес, Давид Лопес, Хиль Весга, Печа – Морланес, Давид Лопес, Хиль

Сергей Стаднюк