«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»
В 23-м туре испанской Примеры «Атлетик» дома переиграл «Эспаньол».
Уже на третьей минуте гости открыли счет силами Вильены. Но к середине первого тайма Сансет и Иньиго Мартинес перевернули чаши весов.
После перерыва игра проходила практически без моментов. Баскам удалось удержать положительный для себя результат.
«Атлетик» приблизился «Реал Сосьедаду» и «Вильярреалу» в турнирной таблице на расстояние в одно очко. «Эспаньол» – тринадцатый.
Примера, 23 тур
«Атлетик» – «Эспаньол» 2:1
Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 – Вильена, 3
«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Рауль Гарсия (Уильямс, 64), Сансет (Вильялибре, 72), Беренгер (Печа, 64), Серрано (Муниаин, 72).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Давид Лопес, 63), Педроса, Вильена (У Лэй, 75), Дардер, Морланес (Эррера, 75), Мелендо (Эмбарба, 63), Димата (Морон, 63), Пуадо.Предупреждения: Весга, Печа – Морланес, Давид Лопес, Хиль
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