«Атлетик» отыгрался с 0:2, но проиграл «Мальорке»

Кубо забил решающий мяч в конце матча

Фото: twitter.com/RCD_Mallorca

«Атлетик» в матче 24 тура Ла Лиги на выезде уступил «Мальорке».

Хозяева еще в первом тайме забили два мяча, но в начале второго баски отыгрались за две минуты.

Впрочем, «Мальорка» все же выиграла, забив в конце матча. Кубо принес победу хозяевам.

Ла Лига. 24-й тур:

«Мальорка» – «Атлетик» 3:2

Голы: Севилья, 22, Анхель Родригес, 30, Кубо, 88 — Гарсия, 59, Беренгер, 61.

«Мальорка»: Рико — Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Коста, 90) — Севилья (Санчес, 62), Галаррета (Батталья, 90) — Кубо (Гонсалес, 90), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73), Дани Родригес, Мурики.

«Атлетик»: Симон — Лекуэ, Вивиан, Нуньес (Беренгер, 46), Баленсиага — Саррага, Весга, Даниэль Гарсия (Берчиче, 46), Муниаин — Сансет (Вильялибре, 77), Рауль Гарсия.