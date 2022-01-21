«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании

Каталонцы были близки к камбэку

фото - FC Barcelona

В матче 1/8 Кубка Испании «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе» принимал «Барселону».

Уже на второй минуте капитан хозяев Икер Мунианин открыл счет во встрече. Вскоре новичок «блаугранас» Ферран Торрес сравнял его.

На 86-й минуте встречи защитник басков Иньиго Мартинес вновь вывел «львов» вперед и, казалось, принес своей команде победу.

Но в добавленное время «сине-гранатовые» смогли отыграться – Дани Алвес «бисиклетой» отдал голевой пас под гол Педри.

Вот только в экстра-таймах «Атлетик» получил право на пробитие пенальти, который спокойно реализовал Мунианин.

Каталонцы вслед за вылетом из полуфинала Суперкубка Испании покинули и Кубок короля. Учитывая ничью с «Гранадой», каталонцы не побеждают уже в трех матчах подряд.

Другой испанский гранд – мадридский «Атлетико» также покинул турнир, проиграв «Сосьедаду», а вот «Реал» прошел дальше благодаря двум крутым сэйвам Андрея Лунина.

Кубок Испании, 1/8 финала

«Атлетик» – «Барселона» 3:2

Голы: Мунианин, 2, 105+1 (пен.), Мартинес, 86 – Торрес, 20, Педри, 90+3.

«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Юудгла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.

Предупреждения: Дани Гарсия (30), Пике (76), Педри (97), де Йонг (104), Де Маркос (104), Альба (105), Уильямс (119), Муниаин (120).