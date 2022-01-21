Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании

Каталонцы были близки к камбэку
Футбол Примерa (Испания)
07:26
«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании
фото - FC Barcelona

В матче 1/8 Кубка Испании «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе» принимал «Барселону».

Уже на второй минуте капитан хозяев Икер Мунианин открыл счет во встрече. Вскоре новичок «блаугранас» Ферран Торрес сравнял его.

На 86-й минуте встречи защитник басков Иньиго Мартинес вновь вывел «львов» вперед и, казалось, принес своей команде победу.

Но в добавленное время «сине-гранатовые» смогли отыграться – Дани Алвес «бисиклетой» отдал голевой пас под гол Педри.

Вот только в экстра-таймах «Атлетик» получил право на пробитие пенальти, который спокойно реализовал Мунианин.

Каталонцы вслед за вылетом из полуфинала Суперкубка Испании покинули и Кубок короля. Учитывая ничью с «Гранадой», каталонцы не побеждают уже в трех матчах подряд.

Другой испанский гранд – мадридский «Атлетико» также покинул турнир, проиграв «Сосьедаду», а вот «Реал» прошел дальше благодаря двум крутым сэйвам Андрея Лунина.

Кубок Испании, 1/8 финала

«Атлетик» – «Барселона» 3:2

Голы: Мунианин, 2, 105+1 (пен.), Мартинес, 86 – Торрес, 20, Педри, 90+3.

«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Юудгла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.

Предупреждения: Дани Гарсия (30), Пике (76), Педри (97), де Йонг (104), Де Маркос (104), Альба (105), Уильямс (119), Муниаин (120).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Атлетик Бильбао

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Футбол Примерa (Испания)
01:07
Только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок
Только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок
Футбол Примерa (Испания)
19 января 11:50
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
16 января 22:57
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Футбол Примерa (Испания)
16 января 22:01
«Реал» и «Атлетик» огласили составы на матч за Суперкубок Испании
«Реал» и «Атлетик» огласили составы на матч за Суперкубок Испании
Футбол Примерa (Испания)
16 января 20:19
Нещерет: «Больше вспоминаю «Барселону», которую мы обыграли 4:1»
Нещерет: «Больше вспоминаю «Барселону», которую мы обыграли 4:1»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 15:40

Новости: Футбол

Стали известны все участники 1/8 Кубка Африки
Стали известны все участники 1/8 Кубка Африки
В мире
08:26
«Аякс» устроил настоящее представление в Кубке, забив 9 мячей за матч
«Аякс» устроил настоящее представление в Кубке, забив 9 мячей за матч
В Европе
08:11
«Рома» стала последним участником 1/4 Кубка Италии, обыграв «Лечче»
«Рома» стала последним участником 1/4 Кубка Италии, обыграв «Лечче»
Серия А (Италия)
07:54
Дубль Жоты «Арсеналу» отправил «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
Дубль Жоты «Арсеналу» отправил «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
Премьер-Лига (Англия)
07:40
«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании
«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании
Примерa (Испания)
07:26
Очень жаль, что не дождался серии пенальти. Как прошел второй матч Лунина в сезоне за «Реал»
Послесловие
Очень жаль, что не дождался серии пенальти. Как прошел второй матч Лунина в сезоне за «Реал»
Украинские легионеры
07:26
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
01:28
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
01:27
Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Примерa (Испания)
01:07
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45