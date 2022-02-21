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«Атлетик» забил четыре мяча «Сосьедаду» во втором тайме

Дерби осталось за Бильбао
Футбол Примерa (Испания)
07:49
«Атлетик» забил четыре мяча «Сосьедаду» во втором тайме
Фото: twitter.com/AthleticClub

«Атлетик» в матче 25 тура Ла Лиги разгромил дома «Реал Сосьедад».

Забивать хозяева начали с 68-й минуты. В первом тайме Муниаин не забил пенальти, но реабилитировался в конце матча. Перед этим в ворота «Сосьедада» влетело еще три мяча.

«Атлетик» идет 8-м в таблице Ла Лиги. От зоны ЛЧ команду отделяет 5 очков.

Ла Лига. 25-й тур:

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» 4:0

Голы: Вивиан, 68, Сансет, 72, Уильямс, 80, Муниаин, 89

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 90), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Венседор, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 62), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 87), Муниаин.

«Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Рафинья, 62), Мерино (Гуриди, 62), Субименди, Порту (Мартин, 73), Серлот (Джуахра, 73), Ойарсабаль (Лобете, 87).

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетик Бильбао Реал Сосьедад

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