«Атлетико» добыл волевую победу над «Вальядолидом» и стал чемпионом Испании
В 38-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» в гостях обыграл «Вальядолид». «Реал» дома победил «Вильярреал».
Отрыв «Атлетико» от «Реала» в турнирной таблице в два очка перед заключительным туром давал «сливочным» шанс на титул только в случае не выигрыша «матрасников». У действующего чемпиона лучшая статистика личных встреч.
И «Вальядолид» сумел открыть счет в матче с командой Диего Симеоне. Но на гол Плано своими мячами ответили Корреа и Суарес.
Таким образом, чемпионство «матрасников» уже не зависело от результата поединка в Мадриде. Его «Реал» выиграл.
После гола Пино лишь в самой концовке забил Бензема. Француз мог делать это раньше, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. А уже в компенсированное время вырвал победу для «сливочных» Модрич.
Примера, 38 тур
«Вальядолид» – «Атлетико» 1:2
Голы: Плано, 18 – Корреа, 57, Суарес, 67
«Вальядолид»: Масип, Оласа, Эль-Ямик, Оливас, Янко (Эрвиас, 82), Тони Вилья (Жота, 62), Сан-Эметерио (Кике Перес, 82), Меса (Мичел, 62), Плано, Маркос Андре (Гвардиола, 62), Вейсман.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер, Фелипе, Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 79), Корреа (Эррера, 85), Суарес.
Предупреждения: Маркос Андре, Эль-Ямик, Мичел, Сан-Эметерио – Жоау Феликс, Фелипе, Лоди
«Реал» Мадрид – «Вильярреал» 2:1
Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+2 – Пино, 20
«Реал»: Куртуа, Варан, Мигель Гутьеррес (Марсело, 68), Милитао, Одриосола (Начо, 68), Вальверде, Модрич, Асенсио (Иско, 56), Каземиро (Мариано Диас, 68), Винисиус Жуниор (Родриго, 56), Бензема.«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес,
Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Пино (Раба, 81),
Парехо, Капу (Пенья, 66), Бакка (Коклен, 66), Жерар Морено (Пако Алькасер, 81).
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