«Атлетико» добыл волевую победу над «Вальядолидом» и стал чемпионом Испании

«Реал» переиграл «Вильярреал», но этого не хватило для защиты титула

Фото - Атлетико Мадрид

В 38-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» в гостях обыграл «Вальядолид». «Реал» дома победил «Вильярреал».

Отрыв «Атлетико» от «Реала» в турнирной таблице в два очка перед заключительным туром давал «сливочным» шанс на титул только в случае не выигрыша «матрасников». У действующего чемпиона лучшая статистика личных встреч.

И «Вальядолид» сумел открыть счет в матче с командой Диего Симеоне. Но на гол Плано своими мячами ответили Корреа и Суарес.

Таким образом, чемпионство «матрасников» уже не зависело от результата поединка в Мадриде. Его «Реал» выиграл.

После гола Пино лишь в самой концовке забил Бензема. Француз мог делать это раньше, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. А уже в компенсированное время вырвал победу для «сливочных» Модрич.

Примера, 38 тур

«Вальядолид» – «Атлетико» 1:2

Голы: Плано, 18 – Корреа, 57, Суарес, 67

«Вальядолид»: Масип, Оласа, Эль-Ямик, Оливас, Янко (Эрвиас, 82), Тони Вилья (Жота, 62), Сан-Эметерио (Кике Перес, 82), Меса (Мичел, 62), Плано, Маркос Андре (Гвардиола, 62), Вейсман.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер, Фелипе, Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 79), Корреа (Эррера, 85), Суарес.

Предупреждения: Маркос Андре, Эль-Ямик, Мичел, Сан-Эметерио – Жоау Феликс, Фелипе, Лоди

«Реал» Мадрид – «Вильярреал» 2:1

Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+2 – Пино, 20

«Реал»: Куртуа, Варан, Мигель Гутьеррес (Марсело, 68), Милитао, Одриосола (Начо, 68), Вальверде, Модрич, Асенсио (Иско, 56), Каземиро (Мариано Диас, 68), Винисиус Жуниор (Родриго, 56), Бензема.

Рульи, Пау Торрес,Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Пино (Раба, 81),Парехо, Капу (Пенья, 66), Бакка (Коклен, 66), Жерар Морено (Пако Алькасер, 81).