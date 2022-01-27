Экс-игрок «Реала» перейдет из «Атлетико» в «Барселону»
«Атлетико» договорился с «Валенсией» о переходе защитника
Датчанин заменит Триппьера
11:50
Фото: Marca
Защитник «Валенсии» Даниэль Васс перейдет в «Атлетико».
27 января он пройдет медосмотр в мадридском клубе. За него заплатят 2,5 миллиона евро, сообщает Marca.
В новой команде он должен заменить Кирана Триппьера, который перешел зимой в «Ньюкасл». Он будет конкурировать с Шиме Врсалько.
На счету 32-летнего датчанина 21 матч за «Валенсию», один ассист и один гол.
Также он вместе со сборной Дании дошел до полуфинала Евро-2020.
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