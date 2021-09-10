«Атлетико» готов зимой купить лидера «Милана»

У него завершается контракт в конце сезона

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может оказаться в «Атлетико».

Мадридский клуб готов купить игрока уже зимой. «Атлетико» провел переговоры с футболистом, сообщает Mundo Deportivo.

У Кессье завершается контракт в конце сезона. Он готов остаться в нынешнем клубе, но хочет увеличить свою зарплату. «Милан» пока не идет на условия ивуарийца.

В трансфере Франка также заинтересованы ПСЖ и «Ливерпуль».

В прошлом сезона на его счету 37 матчей, 13 мячей и четыре ассиста.