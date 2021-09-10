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«Атлетико» готов зимой купить лидера «Милана»
У него завершается контракт в конце сезона
11:50
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может оказаться в «Атлетико».
Мадридский клуб готов купить игрока уже зимой. «Атлетико» провел переговоры с футболистом, сообщает Mundo Deportivo.
У Кессье завершается контракт в конце сезона. Он готов остаться в нынешнем клубе, но хочет увеличить свою зарплату. «Милан» пока не идет на условия ивуарийца.
В трансфере Франка также заинтересованы ПСЖ и «Ливерпуль».
В прошлом сезона на его счету 37 матчей, 13 мячей и четыре ассиста.
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