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«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести одного из лидеров «Манчестер Сити»

«Горожане» готовы отпустит 26-летнего хавбека
Футбол Примерa (Испания)
5 августа 16:57
«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести одного из лидеров «Манчестер Сити»
Бернарду Силва / Фото - premierleaguenewsnow.com
Два испанских заинтересованы в услугах хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Португалец попал на радары «Барселоны» и «Атлетико». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Сам «Манчестер Сити» намерен расстаться с игроком, чтобы освободить деньги и место в составе для Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Силва не против продолжить карьеру в Испании. Боссы «Барселоны» уже связывались с представителями «Сити» несколько недель назад для обсуждения возможного трансфера футболиста.

В минувшем сезоне в активе хавбека 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет избавиться от четверых футболистов команды.
Владимир Кириченко
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Теги

Бернарду Силва Барселона (футбол) Атлетико Мадрид Манчестер Сити

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